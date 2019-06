Między Europą Środkowo-Wschodnią a Florydą rocznie podróżuje ok. 500 tys., pasażerów, a 60 tys. między Polską, a Florydą - powiedział w sobotę wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł. Miami to już dziewiąte połączenie polskiego przewoźnika do Stanów Zjednoczonych.