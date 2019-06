GPW prowadzi intensywne działania w celu pozyskania inwestorów z Azji



Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych "mocno działa", aby pozyskać inwestorów z Azji, poinformował prezes Marek Dietl.

"Mocno działamy by pozyskać inwestorów z Azji. Sam mocno się w to angażuję" - powiedział Dietl podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Dodał, że GPW ciężko pracuje by inwestorzy uwierzyli, że spółka dowiezie zauktualizowane cele strategiczne.

"Core biznes jest dla nas bardzo ciężki" - zauważył prezes giełdy wskazując na działania mające na celu "wzmocnienie" podstawowego biznesu przy dalszej "miękkiej" dywersyfikacji.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)