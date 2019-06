GPW przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect



Karpacz, 03.06.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przewiduje w tym roku przegląd regulacji prawnych rynku NewConnect, poinformował członek zarządu Piotr Borowski.

"Przewidujemy w tym roku przegląd regulacji NewConnect" - powiedział Borowski podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Zaznaczył, że jest to rynek specyficzny, podwyższonego ryzyka, ale się sprawdza.

"Kilkadziesiąt spółek przeszło z niego na GPW" - przypomniał Borowski.

Ocenił jednocześnie, że rynki akcji są aktualnie przeregulowane, również "na poziomie unijnym to zostało dostrzeżone" i zmierza do zmian w tym zakresie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)