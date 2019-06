Refinitiv zaczął blokować te materiały w ubiegłym tygodniu, gdy chiński urząd ds. cyberprzestrzeni, odpowiedzialny za cenzurę internetu, zagroził, że zawiesi usługi firmy w Chinach, jeśli się nie podporządkuje – podał Reuters we wtorek, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Według dwojga rozmówców Refinitiv zamierzał usunąć materiały dotyczące rocznicy z dystrybucji tylko w Chinach. Z niewiadomych powodów część użytkowników poza ChRL również nie mogła ich jednak zobaczyć – poinformowała agencja.

"Jako globalny biznes wypełniamy wszystkie lokalne zobowiązania prawne, w tym wymogi związane z naszą licencją na działalność w Chinach" - napisał Refinitiv w oświadczeniu przekazanym agencji Reutera.

4 czerwca 1989 roku chińskie wojsko otworzyło ogień do nieuzbrojonych uczestników prodemokratycznych demonstracji w Pekinie. Do dziś komunistyczne władze kraju cenzurują wszelkie wzmianki o wydarzeniu, które przeszło do historii jako masakra na Placu Tiananmen. Nie ogłoszono oficjalnego bilansu ofiar, a niezależne szacunki mówią o kilkuset, a nawet o kilku tysiącach zabitych.

Wśród materiałów usuniętych przez Refinitiv była m.in. depesza na temat niedzielnej wypowiedzi ministra obrony Chin Wei Fenghego, który na konferencji w Singapurze bronił decyzji władz o stłumieniu protestów z 1989 roku. Usunięto również tekst przytaczający oświadczenie władz Tajwanu, które wezwały Pekin do okazania "szczerego żalu" za krwawą rozprawę z demonstrantami.

Strona internetowa agencji Reutera od lat jest w Chinach zablokowana, podobnie jak witryny wielu innych mediów niezależnych od Pekinu, a także m.in. wyszukiwarka Google, komunikator WhatsApp, portal z nagraniami wideo YouTube czy sieci społecznościowe Twitter i Facebook. Przed 30. rocznicą masakry na Placu Tiananmen komunistyczne władze całkowicie zablokowały również dostęp do encyklopedii internetowej Wikipedia.

Refinitiv powstał w 2018 roku, gdy grupa Blackstone nabyła od korporacji Thomson Reuters 55 proc. udziałów w jej jednostce zajmującej się finansami i ryzykiem (F&R). Według dziennika "Financial Times" Refinitiv jest największym klientem agencji Reuters News. Terminal Eikon to platforma służąca do monitorowania i analizy danych finansowych, używana przez profesjonalistów i organizacje prasowe. (PAP)