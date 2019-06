Rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych (Polregio) Dominik Lebda poinformował w komunikacie, że do dyspozycji pasażerów będą m.in. pociągi do nadmorskich kurortów, a także na Pojezierze Mazurskie, Podlasie, Polesie, do Kotliny Kłodzkiej, w Tatry, Sudety, Beskidy i Bieszczady. Dodatkowo Polregio umożliwi przesiadkę na pociągi kursujące w słowackie Tatry.

Począwszy od majówki, w każdy weekend oraz w długie weekendy uruchamiane są dwie pary pociągów na trasie z Białegostoku do Walił przez teren Puszczy Knyszyńskiej. Ponadto, w lipcu pojadą dodatkowe kursy na folkowe imprezy plenerowe w pobliżu stacji Waliły: „Basowiszcza” i „Siabrowska Biasieda”, a także we wrześniu - w Sokolu Białostockim (miejscowość położona na trasie) na „Święto Grzyba”. Pociągi będą kursować do 29 września.

Od 28 czerwca do 1 września pociągi Polergio będą jeździły po nieobsługiwanej przez 15 lat linii Hajnówka - Siemianówka prowadzącej nad Zalew Siemianówka. Z Hajnówki do Siemianówki będzie uruchamiany jeden kurs w piątki, dwa kursy w soboty i niedziele; z Siemianówki do Hajnówki w soboty trzy kursy, w niedziele dwa kursy.

Dodatkowe połączenia uruchomione zostaną też na trasach Gdynia/Słupsk - Ustka i Gdynia/Lębork - Łeba od 20 czerwca do 1 września. Wakacje to także okres zwiększonej, względem rocznego rozkładu jazdy, liczby połączeń z Gdyni na Półwysep Helski - poinformował rzecznik.

W wakacje ruszają połączenia Kielce - Sandomierz i z powrotem, które będą uruchamiane w każdą sobotę i niedzielę począwszy od 22 czerwca do końca wakacji, również w święta 20 czerwca i 15 sierpnia. Zostaną uruchomione połączenia Kielce - Busko Zdrój w każdą sobotę i niedzielę po dwa pociągi w każdym kierunku, także do końca wakacji.

9 czerwca rozpoczną się komercyjne połączenia superRegio na trasie Ostrowiec Świętokrzyski - Wrocław przez Kielce - Częstochowę Stradom - Lubliniec - Opole i z powrotem (przez Kluczbork - Lubliniec i dalej tą samą trasą w każdy piątek i niedzielę tam i z powrotem).

Na Warmii i Mazurach od 1 lipca do 31 sierpnia będzie kursował pociąg Regio Olsztyn - Braniewo, który dowiezie podróżnych w okolice Zalewu Wiślanego. Ponadto, 9 czerwca rozpocznie kursowanie pociąg, który w każdą niedzielę będzie przewoził pasażerów do Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury, skąd odbywać się będą loty do bułgarskiego Burgas.

Sezon wakacyjny to także kolejne połączenia na Podkarpaciu. Polregio w okresie 29 czerwca - 31 sierpnia uruchomi weekendowe połączenia na trasach Rzeszów - Zamość Wschód, Rzeszów - Sandomierz, Rzeszów - Medzilaborce (Słowacja), Sanok - Medzilaborce (Słowacja) i Jarosław - Lublin.

W okresie wakacyjnym od 6 lipca do 25 sierpnia w każdą sobotę i niedzielę będą uruchamiane połączenia z Łodzi Kaliskiej do Spały. Pociągi będą wyjeżdżały do Spały w godzinach porannych i powracały w godzinach wieczornych.

W woj. zachodniopomorskim rozpoczną kursowanie sezonowe połączenia Koszalin - Mielno Koszalińskie - od 22 czerwca do 1 września (11 par pociągów w tym: sześć codziennie, cztery pary od piątku do niedzieli i jedna dodatkowo w sobotę i niedziele). Zostanie uruchomione dodatkowe połączenie ze Szczecina do Kołobrzegu przez Białogard i zwiększona liczba połączeń na linii Sławno - Darłowo.

Z Kołobrzegu do Koszalina codziennie od 22 czerwca do 1 września będzie kursować dodatkowa para pociągów, a na linii kolejowej Szczecin - Świnoujście, jak co roku, pociąg przyśpieszony „Błękitny”. W weekendy i święta w wakacje dodatkowa para pociągów pojedzie na trasie Szczecin - Świnoujście, Szczecin - Kamień Pomorski i Poznań - Koszalin.

W Małopolsce pociągi Polregio zostaną skomunikowane ze składami Kolei Słowackich z Muszyny do stacji Plavecz i Poprad-Tatry. Na Lubelszczyźnie natomiast od 22 czerwca do 1 września uruchomione zostaną wakacyjne połączenia Lublin - Bełżec (dwie pary pociągów), Zamość - Rzeszów (weekendy), Lublin - Jarosław (weekendy) i Chełm - Włodawa (dwa pary pociągów w weekendy).

Przewoźnik wyjaśnił, że bilety można kupić za pośrednictwem strony internetowej Polregio, a także aplikacji mobilnej o tej samej nazwie. Np. bilety turystyczny i mini turystyczny pozwalają na wielokrotne przejazdy od godz. 18 w piątek, do godz. 6 w poniedziałek. Bilet turystyczny za 45 zł brutto – oprócz pociągów specjalnych – jest honorowany w składach Regio oraz osobowych: Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich, a także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter). Mini bilet turystyczny, który kosztuje 39 zł brutto, honorowany jest tylko w pociągach Regio.

Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Każdego dnia na tory w Polsce wyjeżdża ok. 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług Polregio korzysta ponad 81 mln pasażerów.

>>> Czytaj też: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zostaną połączone koleją wysokich prędkości?