Sąd oddalił skargę X-Trade Brokers na karę nałożoną przez KNF



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Wojewódki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę X-Trade Brokers Dom Maklerski na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 9,9 mln zł, podała spółka. Wyrok WSA nie jest prawomocny.

"Po doręczeniu przez WSA odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem oraz po dokonaniu jego analizy podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)