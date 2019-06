Capital Park ma ok. 40% wynajmu ArtN, Pekao i EBI uruchomiły finansowanie



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Capital Park osiągnął blisko 40-proc. poziom wynajmu całej powierzchni projektu ArtN - dawnej fabryki Norblina w Warszawie, a Pekao oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły finansowanie na łącznie ok. 160 mln euro, podano w komunikacie.

"Rewitalizowana dawna fabryka Norblina osiągnęła blisko 40-proc. poziom wynajmu całej powierzchni. Zostało także uruchomione finansowanie kredytowe udzielone przez banki Pekao SA (99,3 mln euro) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (60 mln euro), które łącznie ze środkami własnymi Grupy Capital Park, inwestora projektu, w pełni pokryją koszty jego budowy" - czytamy w komunikacie.

W ramach rewitalizacji dwuhektarowego terenu po historycznych zakładach Norblin, Bracia Buch i T. Werner na warszawskiej Woli powstanie ponad 66 tys. m2 powierzchni użytkowej. 40 tys. m2, to powierzchnia biurowa, z której ponad 11 tys. m2 zostało już wynajęte. Wśród najemców znajdą się m.in. nowy koncept coworkingowy na polskim rynku rent24 (4 tys. m2), operator biur serwisowanych City Office (1,8 tys. m2), centrum konferencyjne (1,6 tys. m2), General Property działający w obszarze facility management (500 m2) oraz spółka Usecrypt (iMe) świadcząca usługi wsparcia informatycznego (560 m2).

Ponad 26 tys. m2 to z kolei przestrzeń przeznaczona na funkcję handlową, usługową, rozrywkową, kulturalną i gastronomiczną, z której wynajęto już ponad 12 tys. m2. Na tej powierzchni znajdzie się m.in. kino butikowe OH KINO (3,3 tys. m2), pierwszy w Polsce targ z ekologiczną, certyfikowaną żywnością - BioBazar (1,8 tys. m2), foodhall z ponad 20 konceptami gastronomicznymi (3,2 tys. m2), Piano Bar z muzyką na żywo (408 m2), Wiśniewski - bar i sklep z mono produktem - wiśniówką (40,37 m2), a także restauracje Weranda (387 m2), Soul Food (283 m2) oraz The Garden zlokalizowana na 9 piętrze z widokiem na centrum Warszawy (631 m2).

"Komercjalizacja na poziomie 40% na dwa lata przed planowanym zakończeniem projektu to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie najwyższej jakości powierzchni wielofunkcyjnej, którą dawna fabryka Norblina będzie oferowała swoim przyszłym najemcom. Zaufanie dwóch znaczących partnerów bankowych i uruchomienie kredytów daje stabilność finansową inwestycji, przy której prace toczą się pełną parą. Z miesiąca na miesiąc projekt nabiera nowych kształtów i w połowie 2021 roku wzbogaci stołeczną przestrzeń miejską" - powiedziała dyrektor operacyjna i członek zarządu Grupy Capital Park Kinga Nowakowska, cytowana w komunikacie.

Inwestorem i pomysłodawcą rewitalizacji dawnej fabryki Norblina jest Grupa Capital Park. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia PRC Architekci. Głównym wykonawcą jest firma Warbud, z którą współpracują m.in. Soletanche Polska, Maat4 i TKT Engineering.

(ISBnews)