Wskaźnik udziału krajowych dostawców i poddostawców może wzrosnąć do 65% z obecnych 52%.



"Strategiczne rozstrzygnięcia dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce wpłyną nie tylko na polski system energetyczny, ale też na krajowych dostawców pracujących na rzecz branży" - czytamy w raporcie.



Autorzy założyli dwa możliwe scenariusze - stagnacji (bazujący na założeniach Polityki Energetycznej Polski i deklaracjach rządowych z pierwszej połowy 2019 r.) oraz rozwojowy (spójny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej). W scenariuszu stagnacji moce zainstalowane farm wiatrowych na lądzie wyniosą 6,3 GW w 2020 r., 10 GW w 2025 r. i pozostaną na tym poziomie do 2040 r. W scenariuszu rozwojowym moce zainstalowane wzrosną do 12,5 GW w 2030 r., 18 GW w 2035 r. i 24 GW w 2040 r.



"Zestawienie wskaźników local content z danymi dotyczącymi pracochłonności w poszczególnych branżach przemysłu w łańcuchu dostaw energetyki wiatrowej wskazuje, że w scenariuszu rozwojowym każde dodatkowe 10 MW wiatru na lądzie w Polsce wygeneruje 61 bezpośrednich miejsc pracy (173 ogółem) na etapie przygotowania i budowy oraz 2 bezpośrednie miejsca pracy (6 ogółem na etapie eksploatacji)" - czytamy dalej.



Uwzględniając nakłady inwestycyjne i koszty (operacyjne, zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2), udział krajowych dostaw dla energetyki wiatrowej sięga obecnie 52%.



"W przypadku postawienia na długoterminowy rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, udział krajowych podmiotów w dostawach na rzecz branży może sięgnąć niemal 2/3, czyniąc technologię najmniej importochłonną ze wszystkich głównych opcji dla polskiego miksu energetycznego" - wskazano w raporcie.



WiseEuropa szacuje, że bezpośrednie zatrudnienie w branży wynosi obecnie 7 tys. etatów, a w latach 2016-2020 średnie zatrudnienie wyniesie 6 tys. etatów. W scenariuszu stagnacji całkowita liczba miejsc pracy zależna od energetyki wiatrowej na lądzie w latach 2036-2040 będzie o jedną trzecią niższa niż obecnie.



"Sytuacja przedstawia się odmiennie w scenariuszu rozwojowym. Do 2040 roku całkowita liczba miejsc pracy zależnych od energetyki na lądzie wzrośnie w nim o 21 tys. czyli ponad dwukrotnie w porównaniu do stanu obecnego" - czytamy dalej.



Liczba miejsc pracy może wzrosnąć o ok. 70% przez całe lata 30. i wynieść 42 tys. w 2040 r., w tym 11 tys. bezpośrednio w sektorze i 31 tys. w sektorach powiązanych, założono.



"Razem ze wzrostem całkowitej liczby miejsc pracy zależnych od energetyki wiatrowej na ladzie jednocześnie rośnie udział dostawców krajowych w łańcuchu dostaw oraz zostaje utrzymana pozycja polskich zakładów na rynku międzynarodowym" - podsumowano.