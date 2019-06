Eurostat: Produkcja przemysłowa mocno w górę. To trzeci najlepszy wynik w UE

Źródło: ISBnews

Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,6 proc. rok do roku w kwietniu 2019 r. (po wzroście o 8 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To trzeci najlepszy wynik w UE.