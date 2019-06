Trump o komentarzu szefa EBC: "To nieuczciwa konkurencja"

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump skrytykował we wtorek szefa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghiego za jego komentarz dotyczący gotowości tej instytucji do działań wpływających na pobudzenie gospodarki. Uznał to za "niesprawiedliwą konkurencję".