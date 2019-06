„Wiele będzie zależeć od jutrzejszego posiedzenia Fed. Zakładam, że komunikaty, jakie usłyszymy po nim, będą mniej gołębie niż się inwestorom wydaje. A to, może się przełożyć na słabszego złotego wobec euro, który może stracić 1,5-2 grosze i podążyć w kierunku 4,2750” – powiedział PAP Biznes analityk Millennium Banku Mateusz Sutowicz.

„W takim scenariuszu oczekuję, że dolar powinien się umacniać wobec euro i skierować się ku poziomowi 1,1120, czyli dołków z kwietnia, maja i początku czerwca” – dodał Sutowicz.

W środę o 20.00 Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. O 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

We wtorek inwestorzy zareagowali na „gołębie” wypowiedzi szefa EBC – Mario Draghiego, który podczas spotkania w portugalskiej Sintrze zapowiedział możliwe obniżki stóp procentowych oraz powrót do zakupów aktywów, jeżeli inflacja w strefie euro nie odbije. Instrumenty pochodne wskazują obecnie ponad 80 proc. szans na obniżki stóp w Eurolandzie we wrześniu, choć jeszcze w poniedziałek prawdopodobieństwo było oceniane na 40 proc.

W efekcie wypowiedzi Draghiego złoty i dolar umacniały się wobec euro.

RYNEK DŁUGU

We wtorek na rynku SPW odnotowano kilkupunktowe spadki, które sprowadziły rentowność dziesięciolatek do ok. 2,34 proc, czyli najniższego poziomu od kwietnia 2015 roku.

„Uważam, że w najbliższych dniach rentowności polskiego długu skarbowego wzrosną i na koniec tygodnia dochodowość obligacji 10-letnich wyniesie ok. 2,40 proc.” – powiedział Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,065 proc., a niemieckich -0,305 proc. Rentowność niemieckiego długu skarbowego osiągnęła historyczne minimum.