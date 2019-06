Lotnisko w Modlinie w obecnym kształcie jest nierentowne; aby mogło istnieć trzeba zainwestować w nie przynajmniej 550 mln zł, a na to nie ma zgody - powiedział PAP prezes PPL Mariusz Szpikowski komentując raport EY ws. lotniska w Modlinie. Zdaniem Mazowsza, to "przyparcie do muru".