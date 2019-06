Komunikat opublikowano we wtorek, zaledwie kilka dni przed oczekiwanym spotkaniem przywódcy ChRL Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Będą oni rozmawiać na temat sporu handlowego pomiędzy ich krajami, w który uwikłana została również Kanada.

Według komunikatu chińscy celnicy wykryli w kanadyjskim mięsie ślady substancji dozwolonej w Kanadzie, ale zakazanej w ChRL. Dochodzenie przeprowadzone przez stronę kanadyjską wykazało, że certyfikat weterynaryjny dla tej partii mięsa był podrobiony.

W ramach śledztwa odnaleziono w sumie 188 sfałszowanych certyfikatów, co wskazuje na "istnienie oczywistych luk (...) w kanadyjskim systemie nadzoru eksportu mięsa" – twierdzi ambasada. "Chiny podjęły pilne środki prewencyjne i poprosiły rząd kanadyjski, by zawiesił wydawanie certyfikatów dla mięsa eksportowanego do Chin od 25 czerwca" - napisano.

Minister rolnictwa Kanady Marie-Claude Bibeau napisała w oświadczeniu, że kanadyjska agencja inspekcji żywności (CFIA) potwierdziła odnalezienie "nieautentycznych certyfikatów eksportowych". Zapewniła, że incydent związany jest tylko z eksportem do Chin i nie dotyczy certyfikatów eksportowych do innych krajów.

Bibeau nie napisała, czy CFIA wstrzyma wydawanie certyfikatów. Źródło agencji Reutera w kanadyjskim rządzie oceniło sprawę jako "techniczną", a nie polityczną, i dodało, że ogłoszone może zostać "tymczasowe zawieszenie" wydawania dokumentów.

Stosunki chińsko-kanadyjskie pogarszają się od grudnia 2018 roku, kiedy na wniosek władz USA na lotnisku w Vancouver aresztowana została wiceprezes i córka założyciela koncernu Huawei Meng Wanzhou. Amerykańskie władze zarzucają jej oszustwa w związku z łamaniem sankcji nałożonych na Iran i domagają się jej ekstradycji. Meng nie przyznaje się do winy, a Pekin konsekwentnie żąda jej uwolnienia.

Wkrótce po aresztowaniu Meng zatrzymano w Chinach dwóch obywateli Kanady, byłego dyplomatę Michaela Kovriga i biznesmena Michaela Spavora. Później chińskie władze formalnie oskarżyły ich o szpiegostwo. Ottawa oceniła aresztowanie obu mężczyzn jako arbitralne.

Ani Pekin, ani Ottawa, nie łączyły oficjalnie zatrzymania Kovriga i Spavora ze sprawą Meng. Jednak zdaniem wielu ekspertów działania przeciwko nim to ze strony komunistycznych chińskich władz próba wywarcia presji na Kanadę, by nie godziła się na ekstradycję Meng do USA.

Prezydent Trump powiedział w ubiegłym tygodniu premierowi Kanady Justinowi Trudeau, że jest gotowy poruszyć kwestię przetrzymywanych w Chinach Kanadyjczyków podczas rozmów z prezydentem Xi w kuluarach szczytu przywódców grupy G20 w Osace, który odbędzie się w piątek i sobotę.

Spotkanie Trumpa i Xi rodzi nadzieje na wznowienie negocjacji w sprawie sporu handlowego, toczonego przez dwie największe gospodarki świata od blisko roku. Rokowania załamały się w maju, gdy Trump zarzucił Chińczykom próby wycofania się z uzgodnionych wcześniej zapisów umowy handlowej, dotyczących m.in. ochrony własności intelektualnej, wymuszonych transferów technologii i rządowych dotacji do przemysłu.

