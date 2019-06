Alior Bank wprowadził wirtualne karty płatnicze wielowalutowe dla firm



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Alior Bank jako jedyny bank w Polsce i jeden z pierwszych na świecie zaoferował firmom wirtualne karty płatnicze wielowalutowe z możliwością powiązania 23 rachunków walutowych, dla których płatności rozliczane są bez kosztów przewalutowań. W nowej ofercie Alior Banku i Mastercard dostępne są wirtualne karty płatnicze debetowe i kredytowe, podał Alior.

Wirtualne karty płatnicze ułatwiają przedsiębiorcom zarządzanie znacznymi wolumenami płatności w internecie. Nie posiadają one formy plastikowej i funkcjonują wyłącznie w środowisku internetowym w ramach usługi Smart Data, która umożliwia klientowi samodzielne generowanie jednorazowego numeru karty do każdej transakcji, co zapewnia poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji, podano.

"Wirtualne karty biznesowe w usłudze Smart Data ułatwiają również przedsiębiorcom sprawną i skuteczną kontrolę wydatków dokonywanych online oraz planowanie budżetów. Dzięki integracji danych o zakupach z systemami księgowymi firmy, klient ma możliwość zatwierdzania wydatków pracowników, generowania kompleksowych raportów oraz szczegółowych analiz i podsumowań dotyczących płatności dokonywanych kartami, ich dynamiki i struktury rodzajowej. Usługa umożliwia również wielopoziomową akceptację dokumentów dotyczących płatności oraz zatwierdzanie płatności kartami w ramach utworzonej struktury firmy" - powiedział dyrektor departamentu produktów dla klientów biznesowych w Alior Banku Marek Sołtysiak, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał dyrektor ds. rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Mastercard Europe Damian Zieliński, płatności kartami wirtualnymi są jednym z najdynamiczniej rozwijających się rodzajów płatności wśród firm w Europie - teraz także w połączeniu z kartą płatniczą wielowalutową do zakupów za granicą.

Oferta skierowana jest do wszystkich firm.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)