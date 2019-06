Źródło: MAGAZYN DGP

Problemem było to, że twarzami Koalicji Europejskiej stali się polityczni emeryci, za którymi ciągnie się komunistyczna przeszłość. […] To nie ułatwiało kampanii, do mnie podchodzili ludzie i mówili: „No jak to? Zawsze na pana głosowaliśmy, a teraz u was Miller, Cimoszewicz?”. Rober Mazurek rozmawia z Bogusławem Sonikiem, byłym eurodeputowanym i posłem PO.