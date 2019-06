Zarząd Bestu powołany na 3-letnią kadencję z K. Borusowskim jako prezesem



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Bestu powołała na kolejną 3-letnią wspólną kadencję obecnych członków zarządu tj. Krzysztofa Borusowskiego - na stanowisko prezesa, Marka Kucnera - na stanowisko wiceprezesa oraz Jacka Mirosława Zawadzkiego na członka zarządu, podał Best.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)