Media: Odradzający się imperializm Rosji zmusza do jednoczenia się Polaków i Litwinów

Źródło: PAP

Zagrożenie ze strony Rosji zmienia stosunek Litwy do Unii Lubelskiej – pisze w sobotę agencja BNS. Litwa w tym roku obchodzi 450. rocznicę zawarcia porozumienia z Polską, co, jak wskazuje agencja, przed stu laty było nie do pomyślenia.