Przychody CCC wzrosły o 60% r: r do 621 mln zł w czerwcu



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za czerwiec 2019 wyniosły 621 mln zł i wzrosły o 60% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-czerwiec (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 647 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za czerwiec 2019 r. wyniosły około 502 mln zł (w tym 6,3 mln zł - eobuwie.pl S.A., 49,5 mln zł Karl Vögele AG i 8,8 mln zł Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62%, narastająco za okres styczeń-czerwiec wyniosły około 1 942 mln zł (w tym 32,5 mln zł - eobuwie.pl S.A., 239,1 mln zł Karl Vögele AG i 29 mln zł Gino Rossi) i były wyższe o 32% w stosunku do roku 2018" - czytamy w komunikacie.

Przychody w kanale internetowym za czerwiec 2019 r. wyniosły 107 mln zł (w tym 1,5 mln zł Karl Vögele AG, 3,7 mln zł DeeZee, 0,8 mln zł Gino Rossi i 1,2 mln zł CCC) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 53%, narastająco za okres styczeń-czerwiec wyniosły 641 mln zł (w tym 12,4 mln zł Karl Vögele AG, 18,3 mln zł DeeZee, 4,4 mln zł Gino Rossi i 1,2 mln zł CCC) i były wyższe o 60% w stosunku do roku 2018, wskazano również.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 703 tys. m2( w tym 80,7 tys. m2 Karl Vögele AG i 8 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 17% r/r. Zmiana sprzedaży w sklepach porównywalnych (tzw. LFL) w czerwcu wyniosła 39,3% r/r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

