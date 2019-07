Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,2 proc. do 2.345,66 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 60.671,76 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 4.119,33 pkt., a sWIG80 zyskał 0,1 proc. do 11.797,63 pkt.

Z indeksów sektorowych zwraca uwagę 4,2 proc. zwyżka WIG-paliwa, do czego przyczyniły się głównie PKN Orlen i Lotos.

WIG20 po środowym otwarciu nieco poniżej wtorkowego zamknięcia ok. godz. 9.30 ustanowił dzienne minimum w okolicach 2.335 pkt., po czym rozpoczął kilkupunktową fazę wzrostową, którą zakończył na poziomie ok. 2.348 pkt. (godz. 11.45). W dalszej części sesji zmiany indeksu pozostały kilkupunktowe. WIG20 zakończył dzień ok. 3 pkt. powyżej wtorkowego zamknięcia.

W regionie europejskim EMEA występowało zróżnicowanie zmian indeksów – rosyjski RTS i turecki BIST100 odnotowały spadki, zaś węgierski i czeski parkiet okazały się nieco bardziej zyskowne niż GPW w Warszawie (wzrosty odpowiednio o: 0,5 proc. i 0,8 proc.)

Obroty na GPW wyniosły 795 mln zł, z czego 670 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,7 proc., a S&P500 zwyżkował 0,5 proc. o 17.30.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PKN Orlen – w górę o 6,0 proc., Lotos – ze zwyżką o 4,3 proc. i LPP – wzrost o 1,4 proc.

Wiceprezes zarządu Lotosu ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski powiedział PAP, że „zysk EBIT dla Grupy Lotos z zakończonej realizacji projektu EFRA wyniesie 780 mln zł rocznie”.

Spółki z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, to: JSW – spadek o 2,6 proc., CCC – w dół o 2,4 proc. i PKO BP – zniżka o 2,4 proc.

W środę 3 lipca w trakcie posiedzenia Sejmu odbędzie się II czytanie ustawy o wsparciu kredytobiorców, tzw. ustawy frankowej - wynika z uaktualnionego harmonogramu obrad Sejmu.

Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma rozpocząć się w środę o 22.30.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy – wzrost o 11,4 proc., Groclinu – o 8,1 proc. i Grupy Azoty – o 7,2 proc.

Kurs Grupy Azoty był najwyżej od marca 2019 – od tegorocznego minimum z 17 maja cena spółki zyskała ok. 33 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Trakcji – spadek o 5,5 proc. i notowanej na NewConnect Datawalk – zniżka o 4,3 proc.