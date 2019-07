Arts Alliance pracuje nad grą 'Project X', premiera planowana na 2020 r.



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Arts Alliance pracuje nad grą pod roboczym tytułem "Project X", podała spółka. Produkcja realizowana wspólnie z zewnętrznym studiem to walking simulator połączony z survivalem. Premiera gry planowana jest w 2020 r.

"Chcemy współfinansować produkcje, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla gracza oraz dostarczają niezapomniane wrażenia. 'Project X' ma być pozycją dla osób, którym nie jest obcy mroczny klimat thrillera czy survivalowej przygody połączony z moralnymi dylematami - komu pomóc, a kogo pozostawić bez pomocy, ratując życie własne lub najbliższych" - powiedział prezes Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

"Project X" to druga z gier produkowanych i współfinansowanych przez Arts Alliance. Spółka prowadzi także zaawansowane rozmowy dotyczące kolejnych produkcji. Celem jest ugruntowanie pozycji producenta gier i budowanie coraz mocniejszego i spójnego katalogu. Dotychczas Arts Alliance wydał 3 gry na konsolę Nintendo Switch - "Hyperide VR", "Estiman" oraz "Dungeon & Aliens", podkreślono w materiale.

Arts Alliance (dawniej Midven) to notowana na NewConnect grupa kapitałowa składająca się ze spółek gamingowych. W jej skład wchodzą: Kool2Play S.A., Kool Things oraz Prime Bit Games S.A. (ostatnia notowana na rynku NewConnect). Strategią działania firmy jest współfinansowanie produkcji gier w ramach synergii w obszarze spółek portfelowych czy też angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier.

(ISBnews)