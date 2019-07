MedApp z dofinansowaniem PAIH przygotowuje się do wejścia na rynek kenijski



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - MedApp otrzymał pozytywną decyzję Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) dotyczącą udziału spółki w programie "Polskie Mosty Technologiczne". W ramach programu MedApp otrzyma dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł, które pozwoli spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynek kenijski, podał MedApp. W ramach grantu PAIH będzie również służyć spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowy rynek.

"Wybór naszej spółki do udziału w Polskich Mostach Technologicznych jest bardzo dużym wyróżnieniem. System telemedyczny CarnaLife oraz pomysł wdrożenia go na bardzo perspektywicznym rynku kenijskim zdobył uznanie ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dofinansowanie pozwoli nam zorganizować działalność na miejscu, a wsparcie doradcze specjalistów agencji zagwarantuje profesjonalne i sprawne przeprowadzenie całego procesu" - skomentował prezes Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Umowa zawarta pomiędzy MedApp a PAiH zakłada udział w programie do 6 kwietnia 2020 r. W tym okresie spółka uzyska wsparcie merytoryczne dot. przeprowadzenia niezbędnych procedur na etapach krajowym oraz zagranicznym, a także otrzyma dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z działaniami bezpośrednio na rynku kenijskim w wysokości 120 tys. zł. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz wejściem na wspomniany rynek są szacowane na około 200 tys. zł, podano również.

"Telemedycyna to dziedzina, która ma bardzo duży potencjał do rozwoju w Kenii. Najbliższe lata będą kluczowe ze względu na trwające obecnie rządowe programy mHealth Act, eHealth Act, Big Four Agenda oraz Vision 2030, które mają za zadanie rozwinąć usługi medyczne w tym kraju, głównie dzięki rozwiązaniom telemedycznym. Według szacunków 80% lekarzy pracuje obecnie w dwóch największych miastach Kenii, gdzie mieszka około 20% Kenijczyków. Ponadto w Kenii, której populacja wynosi prawie 50 mln obywateli, pracuje około 5000 lekarzy, a więc wdrożenie rozwiązań telemedycznych jest konieczne, aby rozwinąć w tym kraju sektor usług medycznych. Nasz system CarnaLife, będący kompatybilny z większością urządzeń diagnostycznych, jest odpowiedzią na te potrzeby" - podsumował Kierepka.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

