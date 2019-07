Silvair nawiązał współpracę z brytyjską Architectural FX



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Silvair nawiązał współpracę z Architectural FX, firmą specjalizującą się w integracji i sprzedaży produktów premium na rynku oświetleniowym w Wielkiej Brytanii, podała spółka.

"Wysoka jakość i zrównoważony rozwój - to wartości, w które wierzą zarówno Silvair, jak i Architectural FX. Cieszymy się, że nasz nowy partner pomoże rozwinąć i promować ekosystem Bluetooth mesh na rynku brytyjskim" - powiedział CEO Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.

Współpraca z Architectural FX to kolejny krok w rozwoju Silvair na europejskim rynku oświetleniowym. AFX będzie oferować technologię sterowania oświetleniem bezprzewodowym brytyjskim projektantom, architektom i specjalistom oświetleniowym. W ramach partnerstwa Silvair będzie również wspierać klientów AFX, dzieląc się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania bezprzewodowych systemów sterowania oświetleniem w przestrzeniach komercyjnych, podano także.

"Branża oświetleniowa w imponującym tempie otwiera się na technologie bezprzewodowe. Współpraca z innowacyjnymi producentami, którzy mogą dostarczyć naszym klientom wyjątkowe produkty do realizacji wyjątkowych projektów, jest dla nas szczególnie cenna. Cieszymy się, że firma Silvair dołączyła do grona naszych partnerów" - dodał dyrektor zarządzający Architectural FX Chris Skelley.

Od czasu jego publikacji w 2017 r. standard Bluetooth mesh odgrywa coraz istotniejszą rolę w profesjonalnych zastosowaniach oświetleniowych. Zaprojektowany specjalnie, aby sprostać wymaganiom bezprzewodowego sterowania oświetleniem, jest pierwszą technologią komunikacji o niskim poborze mocy, która rozwiązuje trzy problemy związane z dzisiejszymi systemami smart lighting: niezawodność, skalowalność i łatwość obsługi, przypomina Silvair w materiale.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.



(ISBnews)