Grupa Ciech zwiększy moce fabryki w Inowrocławiu dzięki ok. 40 mln zł inwestycji



Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Dzięki rozpoczynającej się właśnie w zakładzie w Inowrocławiu inwestycji o wartości ok. 40 mln zł, moce produkcyjne fabryki należącej do Ciechu wzrosną o 50 tys. ton sody kalcynowanej rocznie, podała spółka.

"Jednocześnie w zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie trwają prace przygotowawcze do realizacji strategicznych projektów modernizacji energetyki, których celem jest zwiększenie wydajności tamtejszych elektrociepłowni z wykorzystaniem gazu jako dodatkowego paliwa oraz ich kompleksowej modernizacji. Efektem będzie uzyskanie większej wydajności i płynności produkcji sody, a także optymalizacja ekspozycji grupy na emisję CO2 w kolejnych latach" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych sody kalcynowanej to projekt polegający na budowie instalacji rozpuszczania bikarbonatu po filtracji, nowej kolumny karbonizacyjnej oraz filtra taśmowego, a następnie wpięcie całości w istniejącą linię do produkcji sody kalcynowanej. Efektem inwestycji będzie nie tylko zwiększenie mocy zakładu w Inowrocławiu o 50 tysięcy ton sody kalcynowanej rocznie, ale także obniżenie kosztów produkcji sody oczyszczonej, wysokomarżowego produktu skierowanego do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wartość całej inwestycji to ok. 40 mln zł, a termin jej zakończenia to IV kwartał 2020 roku, podano także.

"Według niezależnych ośrodków badawczych, globalny rynek sody rośnie w tempie 2% rocznie, a w naszym regionie nawet szybciej dzięki m.in. inwestycjom producentów szkła. Integracja produkcji i perspektyw rynkowych jest dla nas kluczowym argumentem dla decyzji inwestycyjnych, dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wydajności i elastyczności naszego zakładu w Inowrocławiu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań na węzłach produkcyjnych osiągniemy maksymalnie efektywny sposób zarządzania produkcją sody kalcynowanej przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej zdolności produkcyjnej sody oczyszczonej. Spodziewany zwrot z tej inwestycji mierzony wskaźnikiem IRR wynosi ponad 15%" - powiedział członek zarządu Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie.

Oprócz sody kalcynowanej zakłady w Inowrocławiu produkują obecnie ok. 90 tys. ton sody oczyszczonej rocznie. W czerwcu Ciech rozpoczął produkcję sody oczyszczonej z nowej linii produkcyjnej w niemieckiej fabryce w Stassfurcie. Dzięki inwestycji o wartości 100 mln zł moce produkcyjne tego zakładu w segmencie sody oczyszczonej wzrosną do 110 tys. ton rocznie, a portfolio produktów grupy poszerzyło się o najbardziej zaawansowaną i specjalistyczną odmianę sody, stosowaną w przemyśle farmaceutycznym, przypomniano.

W zakładach w Inowrocławiu i Janikowie (Ciech Soda Polska) trwają także prace przygotowawcze do realizacji projektów mających na celu zwiększenie efektywności produkcji poprzez modernizacje w obszarze energetyki. Na terenie obu zakładów znajdują się elektrociepłownie, produkujące przede wszystkim parę technologiczną o odpowiednich parametrach, niezbędną w procesie produkcji sody. Projekty zakładają zarówno budowę dodatkowych źródeł energii bazujących na paliwie gazowym (m.in. kocioł i turbina gazowa małej mocy), a także odbudowę istniejących urządzeń i instalacji. Zgodnie z obecnymi założeniami projekty energetyczne o łącznej wartości ok. 250-300 mln zł będą realizowane w horyzoncie najbliższych trzech lat i przyczynią się do zwiększenia efektywności produkcji sody, wskazano także.

"Wykonaliśmy ogromną pracę analityczną, zapraszając do współpracy zewnętrznych ekspertów z obszaru energetyki i naukowców. Badaliśmy przyszłe zapotrzebowanie na parę technologiczną, mając na uwadze stopniowe ograniczanie emisji CO2 i zmniejszenie wrażliwości na czynniki zewnętrzne niezależne od nas, takie jak ceny surowców. Stworzyliśmy kompleksowy zestaw rekomendacji i dokładny plan inwestycji, które umożliwią także zwiększenie produkcji sody dzięki większej płynności działania i wyższej wydajności instalacji energetycznych" - dodał Skowron.

"Kolejnym elementem wpływającym na zwiększenie efektywności produkcji sody ma być automatyzacja tego procesu poprzez wprowadzenie rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0, głównie zmniejszających awaryjność urządzeń stosowanych w procesie produkcji oraz wykorzystanie rozwiązań informatycznych przy określaniu optymalnych poziomów produkcji czy dokonywaniu analiz scenariuszy w czasie rzeczywistym. Projekt digitalizacji procesu produkcji ma być ukończony jeszcze w 2019 roku" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)