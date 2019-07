W wywiadzie dla komercyjnej stacji telewizyjnej Canale 5 Fontana oświadczył: "Rząd pracuje nad wprowadzeniem dodatku, który będzie wynosić od 100 do 300 euro, dla każdego dziecka w wieku od 0 do 26 lat".

"Uważam, że w ten sposób zdołamy pokonać niż demograficzny" - oświadczył Fontana z prawicowej Ligi.

Obecnie obowiązuje we Włoszech dodatek na dziecko (zwany bonus bebe), przysługujący po jego przyjściu na świat rodzinom z rocznym dochodem do 25 tys. euro. W zależności od dochodów rodziny wynosi on od 80 do 192 euro miesięcznie.

