Polska, Francja i Niemcy razem za zreformowaniem unijnej polityki konkurencji

Źródło: PAP

Polska, Francja i Niemcy wystosowały list ws. tego, jak zreformować politykę konkurencji UE, by dostosować ją do wyzwań współczesnego świata. Trzy kraje przekonują, że obecne unijne zasady w niewystarczającym stopniu biorą pod uwagę to, co robią inne państwa.