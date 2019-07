Jak podaje rządowy komunikat, Sąd Najwyższy wydał tę decyzję w związku z okolicznościami, które wskazują na konieczność zatrzymania tankowca Grace 1 w myśl przepisów Unii Europejskiej o sankcjach wobec Syrii. Aresztowanie obcego statku w Gibraltarze na dłużej niż trzy doby wymaga zgody Sądu Najwyższego.

Informując w czwartek o zatrzymaniu Grace 1 na morzu przez gibraltarską policję i brytyjską piechotę morską oraz o doprowadzeniu tankowca do portu, władze Gibraltaru zaznaczyły, że dokonano tego, by udaremnić dostarczenie ładunku ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria jest własnością podmiotu podlegającego unijnym sankcjom wobec Syrii.

Według informującego o aktualnych wydarzeniach w światowej żegludze brytyjskiego dziennika "Lloyd's List", noszący banderę Panamy tankowiec miał przewozić irańską ropę.

Obowiązujące od końca 2011 roku sankcje UE wobec Syrii zostały w maju przedłużone do 1 czerwca 2020 roku ze względu na trwające represje wobec ludności cywilnej. Restrykcje obejmują embargo na ropę naftową, ograniczenie określonych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE, ograniczenia w eksporcie sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji, oraz sprzętu i technologii, które pozwalają monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe i telefoniczne. (PAP)