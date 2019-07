Asseco Poland uruchomiło system do wymiany dokumentacji w ZUS



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Asseco Poland uruchomiło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nowy system do wymiany informacji (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), który ma zapewnić współpracę z blisko 15 tys. instytucji zabezpieczenia społecznego z 32 krajów UE/EFTA, poinformowała spółka.

Nowe rozwiązanie umożliwia wymianę informacji i dokumentów elektronicznych, obejmujących dane niezbędne m.in. do rozstrzygania przynależności do systemu zabezpieczenia społecznego, przyznawania oraz wypłaty świadczeń międzynarodowych: emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań, jak również dochodzenia należności z tytułu nieopłaconych składek oraz nadpłaconych świadczeń w innych państwach Unii Europejskiej, podano.

"Uruchomienie systemu EESSI to duże i ważne wdrożenie w skali całego kraju. ZUS i Asseco włożyły olbrzymi wysiłek w to, żeby ZUS znalazł się w gronie instytucji w Europie, które jako jedne z pierwszych są gotowe do wymiany informacji drogą elektroniczną. Dotychczas cały proces przekazywania ich odbywał się głównie papierowo i wymagał czasochłonnego tłumaczenia dokumentacji, co znacznie wydłużało trwające postępowania. Dzięki EESSI procedury ulegną istotnemu skróceniu, co oznacza szybsze załatwienie spraw dla wielu Polaków pracujących za granicą i obcokrajowców pracujących w Polsce" - powiedział wiceprezes Sławomir Szmytkowski, cytowany w komunikacie.

Umowę na modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego - KSI ZUS i dostosowanie go do elektronicznej wymiany informacji i dokumentów Asseco podpisało w 2017 roku. Wartość projektu to ponad 20 mln zł brutto, przypomniano.

"To był bardzo złożony oraz skomplikowany technicznie projekt. Żadna wcześniejsza modyfikacja KSI nie wymagała tak dużej liczby zmian. Dotyczyły one w większości kluczowych modułów Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Natomiast głównym elementem zbudowanym od podstaw była tzw. aplikacja krajowa, czyli moduł odpowiedzialny za prowadzenie kilkudziesięciu procesów wymiany informacji. Szacujemy, że będzie on wspierał obsługę ok. 1,5 miliona spraw rocznie" - podsumował dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland Arkadiusz Wójcik.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)