Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W ramach realizowanej przez Tauron Wydobycie inwestycji w budowę Szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęło się drążenie szybu głębinowego, podał Tauron Polska Energia.

"Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po tym, jak została osiągnięta wymagana grubość płaszcza mrożeniowego i po dokonaniu niezbędnych odbiorów obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej. Wcześniej wykonano ściankę szczelinową do głębokości 20 metrów oraz zabudowano obudowę panelową. Proces podtrzymania mrożenia górotworu potrwa do osiągnięcia głębokości 475 metrów głębionego szybu" - czytamy w komunikacie.

Najbliższe prace w szybie związane będą z wykonaniem wlotu lunety podsadzkowej do głębokości 23 m oraz drążeniem szybu do głębokości posadowienia stopy szybowej, czyli 43 m. Jednocześnie na powierzchni prowadzone są nieprzerwanie prace związane z pozostałą infrastrukturą powierzchniową.

Realizacja inwestycji, która pełną funkcjonalność osiągnie w 2023 roku, ma pozwolić na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

"Stawiamy na inwestycje, które pozwolą usprawnić prace w naszych kopalniach i tym samym zwiększyć ich efektywność. Prace na budowie Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem. Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ten zakład będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy Tauron o mocy 910 MW" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Sławomir Obidziński, cytowany w komunikacie.

Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

"Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu - z istniejących dołowych wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska chodnikowe w kierunku miejsca powstania szybu. Codziennie na budowie pracuje około 100 osób. Są to pracownicy związani z realizacją inwestycji od strony powierzchniowej. Przy wykonawstwie dołowych wyrobisk chodnikowych, które docelowo będą pełnić funkcję komunikacyjną łączącą szyb z pozostałą infrastrukturą techniczno-technologiczną kopalni, zaangażowane są brygady przodkowe" - podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)