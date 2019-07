Energa OZE będzie zarządzać tylko aktywami OZE, będąc liderem całego wytwarzania



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Energa Wytwarzanie, która zmieni nazwę na Energa OZE, zarządza wyłącznie aktywami stanowiącymi odnawialne źródła energii (OZE), poinformowało ISBnews biuro prasowe Energi. Do zarządzania należącymi do tej samej linii biznesowej Wytwarzanie aktywami konwencjonalnymi nie zostanie powołana odrębna spółka.

"Energa OZE SA to nowa nazwa spółki Energa Wytwarzanie SA. Spółka Energa Wytwarzanie zarządza wyłącznie aktywami OZE" - napisało biuro prasowe w materiale przesłanym ISBnews.

Energa Wytwarzanie jest jednocześnie liderem całej Linii Biznesowej Wytwarzania Grupy Energa, składającej się z sześciu spółek, z których część zarządza aktywami konwencjonalnymi, tj. Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Kogeneracja, Energa Ciepło Ostrołęka oraz Energa Ciepło Kaliskie.

"Stąd też, nie ma planów powoływania odrębnej spółki w tym celu" - czytamy dalej.

Wczoraj Energa podała, że jej spółka zależna Energa Wytwarzanie decyzją walnego zgromadzenia zmieni nazwę na Energa OZE.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)