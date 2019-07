Podpisano umowę na budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej

Źródło: PAP

Należąca do samorządu województwa spółka Dolnośląski Park Innowacji i Nauki podpisała we wtorek umowę z wykonawcą Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Koszt inwestycji, która ma się zakończy w ciągu 19 miesięcy, to około 142 mln zł.