Na wspólnej konferencji prasowej wicewojewoda opolski Violetta Porowska i dyrektor opolskiego oddziału NFZ Robert Bryk poinformowali o zmianach w tegorocznym planie finansowym oddziału.

"Pierwszy raz w historii opolski oddział NFZ otrzyma dodatkowo prawie sto milionów złotych. To rewolucyjna zmiana, bo oznacza, że po raz pierwszy przekraczamy dwa miliardy złotych na leczenie w regionie. Dzięki moim osobistym staraniom i decyzji o przekazaniu tych pieniędzy dostęp mieszkańców województwa do usług medycznych stanie się jeszcze łatwiejszy" – powiedziała Porowska.

Pieniądze zostaną wykorzystane na kontraktowanie dodatkowych usług przez jednostki służby zdrowia i na podwyżki wynagrodzeń tych grup pracowników, których dotąd podwyżki nie objęły.

Dyrektor NFZ w Opolu poinformował, że dzięki zniesieniu limitów na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową i zabiegi usuwania zaćmy kolejki do nich radykalnie się zmniejszyły. Według dyrektora Bryka z decyzji o zniesieniu limitów na niektóre usługi nie mogą cieszyć się kliniki w Czechach, do których wielu Polaków jeździło w celu szybszego niż w kraju usunięcia zaćmy i wszczepienia endoprotez stawu biodrowego.

"Wiemy, że operatorzy +turystyki medycznej+ w Czechach zawieszają działalność. Do końca roku zamierzamy +wyzerować+ kolejki do tomografii komputerowej. Naszą ambicją jest, by w każdym szpitalu powiatowym był aparat do tomografii" – powiedział Bryk.

Dyrektor NFZ w Opolu poinformował także o planowanym utworzeniu w woj. opolskim do końca tego roku trzech zamiejscowych punktów oddziału NFZ, gdzie pacjenci będą mogli m.in. otrzymać kartę EKUZ czy złożyć wnioski na leczenie sanatoryjne. (PAP)

Autor: Marek Szczepanik