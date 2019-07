Ghelamco i Madison IR zakończyły sprzedaż Warsaw Spire na rzecz Immofinanz



Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - Ghelamco i Madison International Realty, równoprawni właściciele wieżowca Warsaw Spire, sprzedali całość swoich udziałów w budynku na rzecz Immofinanz za 386 mln euro, podało Ghelamco.

"Cieszymy się, że pomyślnie zakończyliśmy sprzedaż wieży Warsaw Spire spółce Immofinanz. Nasze przekonanie o silnej rentowności Warszawy w porównaniu z innymi europejskimi miastami Tier 1 połączone z możliwością współpracy z Ghelamco, ekspertem na polskim rynku nieruchomości i doskonałym partnerem biznesowym, pozwoliło firmie Madison wejść na ten nowy rynek. Po naszej ostatniej inwestycji w Capital Park nadal szukamy interesujących możliwości zainwestowania, ponieważ uważamy Polskę za atrakcyjny rynek dla naszej firmy" - powiedział dyrektor zarządzający Madison International Realty Matthias Cordier.

"Wieżowiec Warsaw Spire umacnia naszą pozycję jednej z wiodących firm oferujących najwyższej klasy powierzchnie biurowe w Warszawie i stanowi optymalne połączenie wysokiej jakości, bogatej infrastruktury i rozpoznawalnej grupy najemców. Wieża ta stanowi doskonałe uzupełnienie naszego portfela inwestycyjnego i w długim okresie znacząco wzmocni stabilną stopę zwrotu Immofinanz" - dodał CEO nabywającego Oliver Schumy.

Umowa sprzedaży budynku A w kompleksie Warsaw Spire pomiędzy dotychczasowymi właścicielami - Ghelamco i Madison International Realty - a firmą Immofinanz została podpisana. Wysokość wieżowca wraz z iglicami sięga 220 m (49 pięter), a jego powierzchnia biurowa to 65 tys. m2. Obiekt jest w całości wynajęty, wśród jego najemców są m.in.: Goldman Sachs, Samsung, JLL, Mastercard, Shire, The Heart, Daftcode, Panattoni i Ghelamco Poland.

Warsaw Spire jest jedną z flagowych inwestycji Ghelamco i zarazem najwyższym budynkiem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku wieżowiec otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę branży nieruchomości na świecie - MIPIM Awards w kategorii Best Office & Business Development.

Warsaw Spire to niezwykle atrakcyjna nieruchomość dla inwestorów, podkreślono w materiale. W 2017 roku Ghelamco sfinalizowało transakcję sprzedaży budynku B, w którym mieści się siedziba Frontexu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej) za kwotę ponad 100 mln euro. Rok później ten sam inwestor zakupił budynek C, również za ok. 100 mln euro. Madison International Real Estate Liquidity Fund VI LP stał się równoprawnym właścicielem wieży Warsaw Spire w kwietniu 2018 roku, kiedy to nabył od Ghelamco 50% udziałów w obiekcie, przypomniano.

"Jestem bardzo dumny z Warsaw Spire. Został on doceniony nie tylko przez najlepszych najemców, ale także kluczowych graczy na rynkach finansowych. Warsaw Spire na nowo zdefiniował centrum biznesowe Warszawy i stał się ikoną dynamicznie rozwijającej się stolicy. Integralną częścią projektu jest plac Europejski - jedna z najlepszych przestrzeni publicznych stworzonych w Polsce. Mamy nadzieję, i wierzymy w to, że nowy właściciel będzie kontynuował sukces tego miejsca jako tętniącego życiem serca miasta" - dodał dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią Jeroen van der Toolen.

W transakcji Ghelamco i Madison International Realty były reprezentowane przez CBRE, JLL i Greenberg Traurig. Immofinanz reprezentowała kancelaria Magnusson.

Ghelamco Poland działa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przez 28 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając ponad 1 100 000 m2 powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld euro.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)