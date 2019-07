Ze środków przekazanych parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Surce udało się wybudować szkielet budynku, gdzie powstanie Centrum Caritas, przyparafialna kuchnia i mini ośrodek zdrowia.

"Dzięki projektowi budowy udało się zjednoczyć społeczność. Różne grupy parafialne, wioski i sektory włączają się czynnie w zbieranie środków na kontynuowanie budowy, na przykład organizując binga, fundując nagrody, czy rozprowadzając wejściówki. Ponadto dostrzegamy, że rozpoczęcie budowy wzbudziło zainteresowanie działalnością Caritas, co pozwoli na pozyskanie nowych wolontariuszy" - podkreśla proboszcz parafii ks. Szymon Piękoś, cytowany w komunikacie.

Dodał, że projekt jest skierowany przede wszystkim do osób starszych, które obecnie korzystają z istniejącej kuchni Caritas. Grupa ta liczy od 30 do 50 osób. Ich liczba się zmienia, jednego dnia przychodzi dużo osób, a innego niewiele, ma to związek ze stanem zdrowia, pogodą i różnymi innymi względami. "Wybudowanie Centrum pozwoli rozszerzyć działalność o rodziny, które żyją w skrajnym ubóstwie i również będą mogły korzystać z kuchni. Ponadto w Centrum organizowane będą różnego rodzaju kursy dla osób słabo wykształconych bądź bezrobotnych, aby podnieść ich kwalifikacje i zwiększyć ich szanse na rynku pracy" - powiedział ks. Piękoś.

Jak poinformowali autorzy komunikatu, w parafii św. Michała Archanioła w Boyacá powstała kuchnia i zaplecze do spotkań duszpasterskich z zadaszeniem. "Umożliwia to swobodne usytuowanie prawie 80 osób przy stołach w czasie spotkań z okazji specjalnych wydarzeń w parafii" – mówi dotychczasowy proboszcz parafii ks. Janusz Wielgos. Dodał, że jest to też skuteczna ochrona przed słońcem w porze letniej i deszczem w porze zimowej.

Nowopowstałe zaplecze służy do prowadzenia cotygodniowej katechezy obejmującej programem około 80 dzieci i młodzieży, comiesięcznych spotkań formacyjnych dla dzieci z całej parafii przygotowujących się do I komunii świętej i spotkań młodzieży przed sakramentem bierzmowania, a także spotkań formacyjnych z grupą katechistów. Sale posłużą też do spotkań dekanalnych odbywających się raz do roku i spotkań formacyjno-duszpasterskich dla księży.

Prace nad zapleczem obejmowały otynkowanie pomieszczeń, założenie drzwi i przystosowanie zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia biurowego. W kuchni zainstalowano dwie równoległe kuchenki gastronomiczne z miejscem na lodówkę, dzięki czemu jest bardzo funkcjonalna z przestrzenią dostosowaną do potrzeb. W końcowej fazie wybudowano konstrukcję metalową wraz z zadaszeniem nad kuchnią i podwórkiem.

Caritas Polska dofinansowała również projekt wykończenia mini ośrodka zdrowia, sal noclegowych i stołówki parafialnej przy Parafii pw. św. Jerzego i św. Pawła w La Unión.

"Tereny misji położone są na obszarze górzystym z klimatem tropikalnym, co sprawia, że dojazd do ośrodków bardziej cywilizowanych, w których można otrzymać na przykład pomoc, przemieniają się w błotne rozlewiska" – podkreśla ks. Wiesław Podgórski, proboszcz parafii św. Jerzego i św. Pawła. Dodał, że ze względu na surowe warunki życia ludności i powszechną biedę, postanowiliśmy na terenie misji wybudować mini ośrodek zdrowia wraz z salą noclegową dla pacjentów przybywających z odległych miejscowości, równocześnie stwarzając im stołówkę.

W pierwszej kolejności zakupiono płytki podłogowe i łazienkowe poszukując jednocześnie osoby kompetentnej do ich położenia. Misja leży na terenach słabo rozwiniętych, dlatego też znalezienie dobrego fachowca nie należało do zadań łatwych. Kolejnym krokiem było pomalowanie wnętrza budynku. Malarzowi w pracach pomagali wolontariusze miejscowi i z Polski. Następnie zlecono wykonanie okien, drzwi, łóżek i szaf. Ostatnim elementem był zakup materacy, lodówki i krzeseł. Tutaj bardzo pomogli mieszkańcy szukając aktualnych promocji i dobrych ofert. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz