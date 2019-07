Według EMCS epicentrum trzęsienia znajdowało się 102 km na południowy zachód od miasta Denpasar, a hipocentrum - na głębokości 100 km.

Amerykańska służba geologiczna USGS zarejestrowała w tym rejonie trzęsienie ziemi o wstępnej magnitudzie 5,7.

Trzęsienie spowodowało panikę wśród niektórych mieszkańców i turystów wypoczywających na Bali.

Zaledwie dwa dni wcześniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 spowodowało śmierć co najmniej dwóch osób w indonezyjskiej prowincji Moluki Północne. W wyniku wstrząsu uszkodzone zostały dziesiątki domów.

Indonezja, będąca największym archipelagiem na świecie, położona jest na tzw. pacyficznym pierścieniu ognia i styku płyt tektonicznych otaczającym Ocean Spokojny. Jest to rejon dużej aktywności sejsmicznej. Rocznie w tym kraju notowanych jest ok. 7 tys. wstrząsów, choć w zdecydowanej większości są one słabe i nie wyrządzają poważniejszych szkód. (PAP)