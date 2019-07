"Duże zapotrzebowanie na pracę w Polsce przekłada się na deklaracje miejsca, w którym pracownicy wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia sezonowego. Zdecydowana większość planuje pracować tam, gdzie mieszka lub – co ciekawe – w miejscowości, z której pochodzi. Nie widać dużego zainteresowania pracą za granicą, co niewątpliwie ma związek z coraz mniejszą opłacalnością tych wyjazdów" - wskazuje ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla Fedorczuk, wzrost wynagrodzeń w Polsce spowodował, że podjęcie pracy w kraju, po uwzględnieniu wszystkich koniecznych kosztów, może przynieść porównywalny albo nawet większy dochód.

Ekspertka przytacza badania "Monitora Rynku Pracy", z których wynika, że 15 proc. osób, które chcą pracować sezonowo w wakacje wyjedzie za granicę (w tym 30 proc. do Holandii, 28 proc. do Niemiec, 17 proc. do Wielkiej Brytanii, a 15 proc. do Szwajcarii). 6 na 10 badanych pracowników odbiera telefon służbowy po pracy, a blisko połowa sprawdza pocztę elektroniczną – wynika z najnowszej edycji badania.

"Wyniki badania pokazują, jak bardzo życie zawodowe i prywatne dla wielu pracowników wzajemnie się przenikają. Wiele osób ma służbową skrzynkę zainstalowaną na prywatnym telefonie lub laptopie i właściwe prawie cały czas jest w stanie odpowiadać na maile czy telefony" - wskazuje ekspertka. Jednocześnie, jak dodaje, postęp technologiczny pozwala pracownikom w godzinach pracy zajmować się sprawami prywatnymi i wiele osób z tego korzysta.

Fedorczuk przekonuje, że dla części pracowników bycie cały czas "on line" jest oczywiste, a czynności takie jak sprawdzanie poczty służbowej czy odbieranie telefonów przez niektórych mogą nie być postrzegane jako wykonywanie obowiązków służbowych.

"Sezon wakacji to dla wielu osób możliwość zarobienia dodatkowych środków. Przedsiębiorstwa potrzebują nowych osób z powodu nieobecności urlopowych stałych pracowników lub zwiększonych zamówień (szczególnie w branży gastronomicznej, turystycznej, handlu detalicznym czy budownictwie)" - podkreśla ekspertka. Dodaje, że jest to okazja nie tylko na dodatkowy zarobek, ale także na uzyskanie doświadczenia, które może być ważne przy poszukiwaniu stałej pracy.

>>> Czytaj też: O ile podrożały mieszkania w UE? Polska powyżej średniej [INFOGRAFIKA]