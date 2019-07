Firma Tom-Bud podpisała we wtorek umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL) i zobowiązała się do rozebrania terminalu w ciągu 4 tygodni.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym poprzedni wykonawca "znacząco przekroczył wstępnie założony termin zakończenia rozbiórki (do 30 maja), dlatego też PPL zdecydowało się rozwiązać umowę". PPL zapewnił, że "ponieważ rozbiórka terminalu nie znajduje się na tzw. ścieżce krytycznej projektu, opóźnienie nie wpłynie na termin oddania lotniska, który jest zaplanowany na koniec przyszłego roku".

W komunikacie podano, że Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" aktualnie trwa inwentaryzacja placu prac rozbiórkowych; nowy wykonawca będzie mógł zająć plac już na początku przyszłego tygodnia.

Port lotniczy w Radomiu ma być zbudowany prawie od podstaw. W miejsce starego terminala powstanie nowy, spełniający wymogi pasażerów lotów czarterowych. W terminalu ma powstać 30 stanowisk check-in, dziewięć - kontroli bezpieczeństwa, po osiem - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach, 10 bramek wylotowych, a także trzy karuzele odbioru bagażu.

Ze wstępnych szacunków wynika, iż w pierwszej fazie inwestycja PPL na radomskim lotnisku pochłonie ok. 425 mln zł, a docelowo - nawet 1 mld zł.

Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 r. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 mln zł.

We wrześniu 2015 r. uruchomiono pierwsze regularne połączenia lotnicze - łotewskie linie Air Baltic przez kilka miesięcy oferowały loty z Radomia do Rygi. Latem 2016 r. linie lotnicze SprintAir uruchomiły połączenia z Radomia do Berlina, Pragi, Wrocławia, Lwowa i Gdańska. Od listopada 2017 r. z Radomia nie odbywały się żadne regularne loty rejsowe. Port lotniczy bezskutecznie szukał przewoźników i inwestora, który wyłożyłby pieniądze na niezbędne inwestycje infrastrukturalne - m.in. na wydłużenie pasa startowego i rozbudowę płyty postojowej. PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ub.r. radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

Lotnisko ma być gotowe pod koniec 2020 roku; w pierwszej fazie ma obsługiwać rocznie 3 mln pasażerów. Od lata 2021 r. połączenia czarterowe z lotniska w Radomiu ma oferować biuro podróży Itaka, z którym PPL podpisały w tej sprawie list intencyjny.

