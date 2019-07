Po noclegu w Lasku Bulońskim pod koniec dnia owce musiały dotrzeć do torów na obrzeżach Paryża, na końcu szerokiej pętli przechodzącej przez sześć departamentów i 35 gmin, w tym Vincennes, Ivry-sur-Seine, Sceaux i Wersal. 6 lipca stado opuściło zielony trawnik parku graniczącego z bazyliką Saint-Denis, aby pokonać trasę długości 140 km.

Chodziło o to, aby "połączyć wszystkie duże tereny zielone" i przekonać się, czy nadają się do wypasu, a tym samym, czy trawa jest na nich jadalna.

"To wspaniałe, są to najpiękniejsze kosiarki do trawy, jakie kiedykolwiek widzieliśmy” - powiedział Philippe Advani, który wyszedł z domu i zobaczył owce na placu Lamartine'a.

"To, co mnie interesuje, to zajęcie przestrzeni miejskiej przez zwierzęta" - powiedziała 57-letni Cecile Nelson, która już trzeci dzień z rzędu ma "wielką frajdę". Wolontariuszka stowarzyszenia rowerowego postrzega przepędzanie owiec przez miasto jako "bojową akcję" przeciwko "samochodowi, który dokonuje inwazji w miejskiej przestrzeni".

Dla dzieci na placykach zabaw jest to duża radość. Pozują rodzicom do zdjęć obok owiec. "Owce potrzebują trochę czasu, żeby się przyzwyczaić, tu jest zupełnie inny rytm" - mówi 31-letnia Melodie Brun, architekt krajobrazu i członek kolektywu Urban Shepherds. "Ludzie są zachwyceni, czasami biorą je za kozy lub krowy, to nas nieźle rozbawia" - kontynuuje.

Na owiec przejściach przez ulice obok pasterzy czuwają policjanci. Owce regularnie pasą się przed rezydencjami XVI dzielnicy, zakłócając ruch pieszych. "To dość zabawne zobaczyć stado owiec blokujące wyjście z metra" - mówi Fabrice Frigout, ogrodnik.

Miejski wypas owiec zbiegł się z końcem Rolniczych Spotkań Wielkiego Paryża, cyklu konferencji na temat rolnictwa miejskiego. Jednym z celów wypasu było "pokazanie, że owce są na swoim miejscu w mieście i że mogą jeść wszędzie” - mówi Vianney Delourme. "Im więcej miejsc będą w stanie przejść, tym więcej będzie w mieście przyrody" - zapewnia.

"Redyk" owiec, które mają swoją owczarnię w parku w Courneuve w regionie Ile-de-France, organizuje Metropolia Wielkiego Paryża, stowarzyszenie miejskich pasterzy i internetowe media kulturalne w ramach akcji "Powiększ swój Paryż", mającej na celu "innowacje w rolnictwie miejskim". (PAP)