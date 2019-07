Rozmowy z czołowymi przedstawicielami Wspólnoty zostały nagrane w ramach przygotowanego przez telewizję BBC filmu dokumentalnego o kulisach negocjacji w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej, który zostanie wyemitowany w czwartek wieczorem. Część wypowiedzi została jednak wcześniej umieszczona w internecie w ramach promocji filmu.

W rozmowie z dziennikarzami Barnier - w swoim pierwszym wywiadzie telewizyjnym od rozpoczęcia rozmów - powiedział, że w jego ocenie opuszczenie UE na mocy porozumienia jest "jedynym sposobem na wyjście w uporządkowany sposób".

Negocjator zapewnił, że ustępująca brytyjska premier Theresa May nigdy nie groziła unijnej stronie bezumownym wyjściem, pomimo składanych przez nią publicznie zapewnień, że "brak porozumienia jest lepszy od złego porozumienia".

"Myślę, że strona brytyjska - która jest dobrze poinformowana, kompetentna i rozumie, jak działamy po stronie UE - wiedziała od samego początku, że taka groźba nigdy nie zrobi na nas wrażenia. Użycie tego typu (groźby) nie jest pożyteczne" - zastrzegł Barnier, dodając, że w razie podjęcia takiej decyzji rząd w Londynie "będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami".

Z kolei wiceszef KE Timmermans żartował z brytyjskich ministrów, oceniając, że podczas pierwszych wizyt w Brukseli po rozpoczęciu procedury wyjścia z UE w 2017 roku "biegali wkoło jak idioci".

"(Początkowo) myśleliśmy, że oni są kapitalni; że istnieje jakaś krypta gdzieś w Westminsterze, gdzie trzymają księgę (negocjacyjną) w stylu Harry'ego Pottera, która zawiera wszystkie sztuczki i wskazówki dotyczące tego, co trzeba zrobić" - wspominał, dodając jednak, że po pierwszych spotkaniach z ówczesnym ministrem ds. brexitu Davidem Davisem zmienił swoją opinię na ten temat.

"Widziałem, że on tu nie przyjeżdża, nie negocjuje z nami, a jednocześnie ostentacyjnie opowiada o tym gdzie indziej i pomyślałem: +O Boże, oni nie mają planu, po prostu nie mają planu+. To było naprawdę szokujące" - przyznał, porównując Davisa do będącej brytyjskim odpowiednikiem czeskiego Szwejka fikcyjnej postaci kaprala Jonesa z komedii BBC "Dad's Army".

Dziennikarze rozmawiali także z sekretarzem generalnym KE i najbliższym doradcą szefa KE Jean-Claude'a Junckera. Martin Selmayr powiedział, że w marcu był "całkowicie pewien" tego, że Wielka Brytania nie zdecyduje się na bezumowne opuszczenie Wspólnoty. "Wiedzieliśmy, ile rzeczy przygotowaliśmy po naszej stronie na wypadek twardego brexitu i nie widzieliśmy tego samego poziomu przygotowania po drugiej stronie" - ujawnił.

Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października. Obaj kandydaci do zastąpienia ustępującej premier May - były minister spraw zagranicznych Boris Johnson i obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt - nie wykluczają bezumownego brexitu w razie braku ustępstw ze strony Wspólnoty.

