Z badania „Power Generation” wynika, że osoby 50+ chcą być aktywne zawodowo, a emerytura jest dla nich etapem życia, który chcą odsunąć w czasie. Dobra wiadomość dla rynku pracy jest taka, że aż 73 proc. osób deklarujących aktywność zawodową planuje pracować tak długo, jak pozwoli im na to zdrowie, sprawność fizyczna i intelektualna. Praca jest dla nich ważna ze względów społecznych. Chcą czuć się użyteczni i mają silną potrzebę bycia między ludźmi. Mówią, że ważna jest dla nich możliwość spotykania się z ludźmi, wymiana myśli i poglądów, praca nadaje rytm dnia, motywuje do działania. Koniec aktywności zawodowej kojarzy się im ze starością, z którą pokolenie osób w wieku 50–70 lat nie ma zamiaru się identyfikować. Praca oznacza aktywność, a aktywność to dla nich sprawność.

Pięćdziesięciolatkowie wychowali już swoje dzieci i nie muszą biegać z „językiem wywieszonym na brodzie” po dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły.

– Mają ten luksus, że mogą się skupić na swojej pracy zawodowej, rozwijaniu swoich pasji, podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji i robią to z wielką ochotą. Jeśli pracodawcy będą w stanie także zainwestować w dojrzałego pracownika, on chętnie się przekwalifikuje i dostosuje do wymagań firmy i rynku – mówi Elżbieta Wojtczak.