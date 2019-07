Polskie czołgi T-72 zostaną zmodernizowane. Morawiecki: To historyczna chwila

Źródło: PAP

Mamy do czynienia z kolejnym milowym krokiem do odbudowy potencjału polskiej armii; to historyczna chwila - mówił w poniedziałek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości podpisania umowy na remont czołgów T-72.