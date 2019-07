Grupa Murapol uruchomiła system rekrutacji oparty na poleceniach zewnętrznych



Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol planuje zwiększyć zatrudnienie zarówno w obszarze przygotowania inwestycji, jak i ich realizacji oraz komercjalizacji. W tym celu uruchomiła system dedykowany rekrutacji specjalistycznej kadry pracowniczej oparty na poleceniach zewnętrznych, podała spółka.

W programie poleceń zewnętrznych za rekomendację pracownika polecający otrzyma nagrodę pieniężną, w zależności od stanowiska wynoszącą nawet kilka tysięcy złotych. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest zatrudnienie kandydata, który aplikował na daną ofertę pracy poprzez unikalny link wygenerowany na stronie dedykowanej systemowi poleceń, oraz przepracowanie przez niego minimum czasu określonego w zasadach programu. Nagroda wypłacona zostanie procentowo w półrocznym horyzoncie czasowym, a jej pierwsza część w wysokości 10% zrealizowana zostanie wraz z rozpoczęciem pracy przez poleconego kandydata, podano.

"Wprowadzony przez nas model rekrutacji kandydatów to rozwinięcie wewnątrzfirmowego systemu poleceń funkcjonującego w Grupie Murapol już od kilku miesięcy. Podążamy za trendami nie tylko w naszej działalności operacyjnej, ale także w sposobie poszukiwania i rekrutacji pracowników, dostosowując się do wymagań rynku. Branża nieruchomości od kilku lat boryka się z trudnościami w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanych kadr budowlanych. W Murapolu, szukając kompetentnych specjalistów, wykorzystujemy również metody wspierające tradycyjne formy rekrutacji" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Aktualnie w systemie poleceń GK Murapol dostępnych jest ok. 40 ofert pracy w niemal wszystkich lokalizacjach, w których deweloper działa. Grupa otwiera taką rekrutację na stanowiska m.in. architekta prowadzącego, asystenta architekta, projektanta instalacji sanitarnych, kierownika budowy, inżyniera budowy, inżyniera budowy ds. kontraktowania, kierownika kontraktu, doradcy klienta w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bielsko-Białej, Toruniu czy Mikołowie, wskazano również.

"Jako deweloper o najbardziej zdywersyfikowanej geograficznie mapie działalności oferujemy miejsca pracy zarówno mieszkańcom aglomeracji, jak i mniejszych ośrodków. W portfelu aktualnie realizowanych inwestycji Grupy Murapol znajduje się 36 projektów, w których powstaje ponad 6 tys. mieszkań. Nasz dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez zaangażowania specjalistów na każdym etapie działalności, zarówno związanej z powstawaniem inwestycji, ich przygotowaniem, komercjalizacją, jak i zespołem back office'owo obsługującym wszystkie procesy" - dodał Iskra.

W przypadku każdej oferty pracy objętej systemem poleceń można aplikować samodzielnie na stanowisko lub kogoś zarekomendować, podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

