Połów dorsza zakazany we wschodniej części Bałtyku. Gróbarczyk: To nie wystarczy

Źródło: PAP

Komisja Europejska wprowadziła we wtorek zakaz połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Będzie obowiązywał do końca roku. Ma na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego w tej części Bałtyku.