W siódmym okresie raportowania - od 21 maja do 20 lipca 2019 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski - napisano w komunikacie Instytutu. Suszę rolniczą notowano na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Podlaskiego, Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Lubelskiego, Pomorskiego, Kujawsko-pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego i Warmińsko – Mazurskiego.

"Największy deficyt wody w okresie 21 maja – 20 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartość KBW (Klimatycznego Bilansu Wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą - PAP) osiąga od minus -240 mm do minus 249 mm" - poinformował Instytut.

Na przeważającym obszarze województwa: lubuskiego, wielkopolskiego, północnej części woj. łódzkiego oraz w zachodnich rejonach woj. mazowieckiego i lubelskiego deficyt wody wynosi od minus 200 mm do minus 240 mm - czytamy.

Duży deficyt wody od minus 170 do minus 200 mm notowano na dużym terenie województw: zachodniopomorskiego, w części północnej województw: lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, w części południowej woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz w zachodnich terytoriach woj. kujawsko-pomorskiego. Na południu kraju, w woj. małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz na północy Polski w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody, wynoszące od minus 50 do minus 119 mm - poinformowano.

W komunikacie IUNG zaznaczono, że średnia wartość KBW) wynosiła minus 133 mm. "W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 maja -10 lipca br.)" - dodano.

Instytut podał, że susza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka oraz chmielu.

"W ostatnich okresach sześciodekadowych odnotowano bardzo duży deficyt wody. Niedobór wody dla roślin uprawnych w obecnym okresie powiększył się w Polsce na wielu obszarach od 20 do 30 mm, a w niektórych terenach przekroczył nawet 30 mm. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił znaczny wzrost liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wzrost ten wynosił od 545 do 827 gmin, jedynie w przypadku buraka był mniejszy i wynosił 153 gminy. Suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw" - dodał instytut. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz