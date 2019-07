Forte miało wstępnie 13 mln zł skonsolidowanego EBIT, 27 mln zł EBITDA w II kw.



Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Forte za II kwartał 2019 r. wyniosła 13 mln zł, co oznacza spadek o 45% r/r oraz o 45,8% w stosunku do I kwartału roku 2019, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2019 r. wyniosła 257 mln zł (w tym 14 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie), wobec 258 mln zł w okresie porównawczym 2018 roku (w tym 5,6 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), poinformowano.

"Według zarządu spółki, w II kwartale 2019 roku utrzymuje się negatywny trend na rynku płyty meblowej, czego efektem jest realizowana kilkupunktowa ujemna marża na sprzedaży nadwyżek płyty do podmiotów trzecich. Pomimo dość stabilnych cen surowca drzewnego, ceny osiągane na sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów wytworzenia płyty" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za II kwartał 2019 r. wyniosła 13 mln zł, co oznacza spadek o 45% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. Natomiast szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA wyniosła 27 mln zł, w stosunku do 35 mln zł w II kwartale roku 2018, podano także.

"Zarząd spółki informuje, że jednorazowy wpływ na obniżenie wyniku EBIT w II kwartale 2019 roku miało ujęcie w kosztach sprzedaży 3 mln zł korekty dotyczącej uiszczonych opłat z tytułu przejęcia odpowiedzialności środowiskowej producenta za produkty wprowadzone na rynek niemiecki w 2018 roku. Powyższe spowodowane zostało wejściem w życie w Niemczech od 01.01.2019 roku nowych przepisów prawnych (ustawy o opakowaniach VerpackG) i wymaganym audytem niezależnego audytora, potwierdzającym prawidłowość realizowanych obowiązków środowiskowych za rok 2018, przeprowadzonym w spółce w II kwartale 2019 r." - czytamy dalej.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej w okresie I półrocza 2019 r. wyniosła 66 mln zł, co oznacza wzrost o 13% r/r, dodano.

Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Forte na koniec II kwartału 2019 r. nie przekracza poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi, zapewniono także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

