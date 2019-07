W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w obecności mediów powitano w piątek pierwsze samoloty F-16 powracające na macierzyste lotnisko w Łasku. Przed rozpoczęciem modernizacji w łaskiej bazie stacjonowało 16 takich maszyn; w ciągu dwóch ostatnich dni z bazy w Krzesinach powróciło ich 11.

"Obecnie z udziałem samolotów F-16 rozpoczynamy niezbędne testy i certyfikacje urządzeń, służących m.in. do awaryjnego lądowania. Musimy oblatać lokalne procedury podejścia przyrządowego. Przed nami dużo pracy - przez najbliższe tygodnie będziemy przygotowywać lotnisko do pełnego otwarcia operacyjnego, które nastąpi we wrześniu" - podkreślił dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak.

Remont lotniska w Łasku rozpoczął się w kwietniu 2017 r. Podczas prowadzenia prac łaskie Jastrzębie wykonywały swoje zadania z lotniska w Krzesinach, gdzie przebazowane były załogi statków powietrznych wraz z obsługą techniczną F-16.

Jak poinformował mjr Adam Jonas, szef infrastruktury 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, modernizacja drogi startowej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu cementowego na długości 2,5 tys. m oraz jej wydłużeniu o 500 m - tę część inwestycji zrealizowała strona amerykańska.

"Powstał nowoczesny system kolektorów odprowadzających wodę, system elektroświetlny, zmodernizowano też urządzenia do hamowania linowego. Nowością jest tzw. system ice alert, powiadamiający o niebezpieczeństwie oblodzenia pasa" - wyjaśnił.

Modernizacja i przedłużenie drogi startowej oraz przebudowa urządzeń pomocniczych pozwoli zwiększyć możliwości operacyjne lotniska pod względem przyjmowania większych i cięższych statków powietrznych; poprawi warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania lotów. Nieoficjalnie mówi się, że po ostatecznym oddaniu inwestycji do użytku, lotnisko w Łasku będzie gotowe do przyjęcia myśliwców F-35.

"Po otwarciu operacyjnym lotnisko w Łasku będzie z pewnością jednym z najnowocześniejszych w Europie" - zaznaczył dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Oficjalne otwarcie lotniska w Łasku połączone z powitaniem obsługi powietrznej i naziemnej F-16 oraz świętem 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaplanowano na 21 września. Będzie to wyjątkowa okazja dla wszystkich pasjonatów lotnictwa, ponieważ tego dnia lotnisko - wraz ze sprzętem wojskowym i samolotami - będzie dostępne dla zwiedzających.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska