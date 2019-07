Bank Millennium: Koszty fuzji z Euro Bankiem znacząco wzrosną w II poł. roku



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje znacząco wyższych kosztów związanych z integracja z przejętym Euro Bankiem w II połowie tego roku i na początku przyszłego roku w porównaniu z I połową tego roku, poinformował prezes Joao Bras Jorge. Bank spokojnie oczekuje także na ostateczną decyzję Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącą kredytów frankowych.

"Zaczniemy ponosić wyższe koszty związane z integracją z Euro Bankiem. Wcześniej mówiliśmy, że będą one rozłożone na lata 2019 i 2020. W I poł. tego roku koszty wyniosły 20 mln zł i jest możliwe, że przez następne dwa kwartały i początek roku będą to wyższe koszty, ale nie możemy powiedzieć jak to się będzie rozkładać na poszczególne kwartały" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

"Największe koszty związane z integracją poniesiemy na koniec tego roku i na początku 2020 r." – podkreślił Joao Bras Jorge.

Bank pod koniec ub. roku szacował koszty integracji na poziomie ok. 350 mln zł i miały być ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.

Według prezesa, koszty związane z integracja będą także wpływały na wysokość osiąganej marży odsetkowej w najbliższym czasie przez bank.

"Jeżeli chodzi o kolejne kwartały to musimy wziąć pod uwagę dwa elementy tj. rozwój organiczny i tutaj jesteśmy pozytywnie nastawieni co do kolejnych kwartałów. Z drugiej strony mamy koszty związane z fuzją, które stopniowe będą się ujawniać w rachunku wyników, a później zaczniemy realizować synergie z tej integracji. Staramy się zamknąć wszystkie sprawy związane z przejęciem w jednym roku" - dodał Jorge.

Prezes zwrócił uwagę, że bank wcześniej sygnalizował, iż będzie pozyskiwać 200 tys. aktywnych klientów rocznie. "Okazuje się, że ta dynamika jest szybsza i chcemy przed integracją dojść do 2 mln aktywnych klientów" - powiedział.

Dodał, że dojście do 2 mln aktywnych klientów przez bank powinno nastąpić przed końcem III kw. Na koniec I poł. 2019 r. Bank Millennium zanotował 1,947 mln aktywnych klientów (bez klientów Euro Banku).

Zdaniem prezesa, aby ocenić skutki decyzji TSUE dot. kredytów frankowych należy wstrzymać się do ogłoszenia ostatecznej decyzji.

"Poczekajmy na ostateczną decyzję TSUE, jaka będzie treść tej decyzji i jak w praktyce polskie sądy będą wykorzystywać ten wyrok" - podkreślił Jorge.

Dodał, że Bank Millennium cały czas współpracuje ze swoimi klientami posiadającymi kredyty denominowane we frankach i w razie potrzeby oferuje im różne rozwiązania.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)