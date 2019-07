Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł



Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sygnity przedłużyło na kolejne dwa lata umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na obsługę i rozwój autorskiego oprogramowania dla urzędów pracy - SyriuszStd za blisko 37 mln zł, podała spółka.

"W zakres zlecenia wchodzi między innymi: rozwój, wsparcie użytkowników, usuwanie błędów i awarii w zakresie oprogramowania SyriuszStd, administrowanie komponentami: Praca.gov.pl i Statystyki Centralne oraz przeniesienie na zamawiającego autorskich praw majątkowych do komponentu Praca.gov.pl" - czytamy w komunikacie.

Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd, które jest efektem pracy informatyków Sygnity, stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla ponad 340 powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Docelowo jego beneficjentem jest niemal 900 tys. bezrobotnych w Polsce (dane na czerwiec 2019 r.), podano także.

"Sygnowany dziś kontrakt jest jednym z kluczowych wdrożeń w naszym portfolio. Autorskie oprogramowanie, które od wielu lat rozwijamy w jego ramach, wspiera administrację w sprawnym wypełnianiu najważniejszych obowiązków polityki społecznej w kraju" - skomentował wiceprezes Mariusz Jurak, cytowany w komunikacie.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)