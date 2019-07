Unimot uruchomił 4 stację Avia na Ukrainie, do końca roku liczy na 11 kolejnych



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Unimot otworzył czwartą stację paliw pod marką Avia na Ukrainie, podała spółka. Stacja działa na zasadach franczyzy w miejscowości Użhorod niedaleko granicy ze Słowacją.

"Jest to typowa stacja tranzytowa położona przy drodze numer E50, która oferuje bardzo szeroką ofertę zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych" - czytamy w komunikacie.

Miasto Użhorod jest kolejnym po Kijowie, Wolicy i Kalinovce ukraińskim miastem, w którym uruchomiona została stacja Avia.

Pierwszą stację na tym rynku w Kijowie Unimot otworzył 11 czerwca 2019 r. Prezes Unimotu Adam Sikorski zapowiadał wówczas w rozmowie z ISBnews, że firma chciałaby mieć na Ukrainie 15 stacji Avia do końca roku.

Podkreślił jednocześnie, że cel spółki na Ukrainie pozostaje niezmienny, firma chce posiadać tam sieć około 100 stacji, co pozwoli na przekroczenie minimalnej masy krytycznej, podobnie jak na rynku polskim.

Unimot zastrzegł, że jest zadowolony z szybkości rozwoju sieci Avia na Ukrainie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)