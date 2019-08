"Odpowiedzialność za zbrodnie państwowe nie przemija. Dlatego ważne jest, że rząd federalny pamięta o niemieckich okrucieństwach w trakcie tłumienia powstania 75 lat temu w stolicy Polski i czci ofiary. Byli to przeważnie cywile" - czytamy w komentarzu zamieszczonym na stronie internetowej dziennika z Frankfurtu.

"Charakter tej wojny, która miała również na celu wymordowanie polskiej inteligencji, jest wciąż za mało obecny w (niemieckiej) świadomości. Dotyczy to też początkowo odnoszącego sukces, a potem krwawo zdławionego powstania w Warszawie" - pisze "FAZ".

Zdaniem gazety nie da się naprawić zbrodni, a Niemcy zapłaciły za nie na wielu polach. Dziś, według "FAZ", nie ma już podstaw do roszczeń.

"Wobec dziesięcioleci dobrych sąsiedzkich stosunków, wspólnego członkostwa w Radzie Europy i Unii Europejskiej, partnerstwa miast i sił zbrojnych nie ma miejsca na żądania odszkodowań, do jakich pozostawia sobie prawo rząd Polski" - uznaje dziennik. Dodaje, że o ile pamięć o zbrodniach musi być żywa, chociażby po to, by zapobiec kolejnemu osunięciu się w barbarzyństwo, o tyle nie może ona jednak utrudniać pojednania, a musi mu sprzyjać. Byli zbrodniarze i były ofiary; ich potomkowie nie powinni być definiowani przez ten pryzmat - postuluje komentator "FAZ".

"Cała prawda jest warunkiem (właściwego) upamiętniania. Po 75 latach wciąż gdzieś umyka fakt, że to Armia Czerwona pozwoliła wykrwawić się Armii Krajowej i pozwoliła na masakrę" - konkluduje konserwatywny dziennik.

W obchodach 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego uczestniczył w czwartek w Warszawie szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Jest on najwyższym rangą przedstawicielem RFN, który brał udział w uroczystościach od 2004 roku, kiedy do polskiej stolicy przyjechał kanclerz Gerhard Schroeder. "Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce" - powiedział minister. Podkreślił, że niemieccy okupanci "dokonali szczególnie okrutnej rzezi niewinnych ludzi".

