Podczas spotkania w stołecznym Nur-Sułtanie z ambasadorem USA w Kazachstanie Williamem Moserem premier podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostają jednym z kluczowych inwestorów w tym kraju.

Według biura prasowego premiera w ubiegłym roku obroty handlowe między Kazachstanem i USA wzrosły o 37,3 proc. - do 2,2 mld dol., a napływ amerykańskich inwestycji wzrósł o 44,7 proc. w porównaniu z rokiem 2017.

Forbes Kazachstan podaje, że w 2018 r. eksport z Kazachstanu do USA wyniósł ok. 950 mln dol., a import do Kazachstanu z USA - 1,2 mld dol.

Łączna wartość bezpośrednich inwestycji USA w Kazachstanie od 2005 roku szacowana jest na ok. 40 mld dol. - pisze kazachska edycja Forbesa. Dodaje, że obecnie w Kazachstanie działa ok. 500 przedsiębiorstw z amerykańskim kapitałem.

